Hier gibts die beste Pizza von Graz

Das Falstaff-Magazin hat die beliebtesten Pizza-Restraunts des Landes gekürt, hier isst man die italienische Köstlichkeit in Graz gerne:

International kulinarischer Bestseller: die allseits beliebte Pizza © Fotolia/matttilda - stock.adobe.com

Südländisches Flair, das verbindet man mit Graz, und nur zwei Stunden bis zur Grenze nach Italien, dem Mutterland der Pizza. Kein Wunder also, dass in der steirischen Landeshauptstadt viele Pizzerien aus dem Boden sprießen und die Bewohner begeistern. Doch wo verspeisen die Grazerinnen und Grazer ihre Margherita, Tonno oder Quattro Stagioni am liebsten?