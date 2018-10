Die Plastikflasche nicht wegwerfen, sondern anziehen? Ja, das geht, wie derzeit ein Pop-Up-Store in der Bürgergasse zeigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aus Plastik wird Jacke – Tini Köck lädt zum „Ecoalf-Pop-Up-Store“ in die Bürgergasse © Alexander Danner

Aus Alt mach Neu lautet das Motto im Grazer Modeherbst. In der Bürgergasse 9 leuchten gelbe Mülleimer in den Schaufenstern des "Magazzin". 50 Prozent weniger Energieverbrauch steht drauf. Tini Köck, ihre Mutter und ihre Schwester laden derzeit in den hinteren Teil des Geschäfts zum „Ecoalf-Pop-Up-Store“ - noch bis zum 21. Oktober!