Sachschaden und Stau in Graz-Puntigam: Ein Lkw-Fahrer (25) hatte aus unbekannter Ursache des Bewusstsein verloren - es gab Sachschaden und Stau, die Pkw-Lenker kamen glimpflich davon.

© KLZ/Gernot Eder

Vor einer roten Ampel hielten am Freitag gegen 10 Uhr mehrere Fahrzeuge auf der Puntigamer Straße in Fahrtrichtung Westen. Ein nachkommender Lkw-Lenker (25) wurde aber aus vorerst ungeklärter Ursache bewusstlos, rutschte von der Kupplung - der Lastwagen kam in Bewegung und schob mit geringer Geschwindigkeit zwei vor ihm stehende Pkw gegen einen Lkw-Anhänger.