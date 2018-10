Facebook

Alles läuft am Wochenende - nicht nur beim großen Graz-Marathon, sondern auch beim Flixbus. Aufgrund des Marathons sind große Flächen im innerstädtischen Raum abgesperrt. Der Flixbus soll von der Innenstadt trotzdem "regulär" seine Fahrt Richtung Wien aufnehmen, heißt es von der Flixbus-Pressestelle.

Derzeit fährt der Flixbus in der Franz-Graf-Allee (neben der Oper, Stadtpark-seitig) ab. Die Haltestelle wurde bereits kürzlich dorthin verlegt von der Girardigasse, wo derzeit noch Umbauarbeiten stattfinden. Ankunft des Busses ist aufgrund dieser Bauarbeiten derzeit am Glacis, nicht in der Girardigasse.

Beim Graz-Marathon am Wochenende wird der Flixbus nun in der Glacisstraße sowohl abfahren als auch ankommen. Genauer: Glacisstraße 59-61 und 63-67.

Daneben wird die zweite Haltestelle beim Murpark Graz ganz normal angefahren. Bei Flixbus selbst rechnet man zwar mit keinen Verzögerungen, durch den Marathon wird es in der Innenstadt aber zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen.

Die Marathon-Strecke verläuft von den Arland-Gründen im Norden bis zur Merkur-Arena im Süden, von der Wiener Straße im Westen bis zum Stadtpark im Osten. Am Sonntag von 7 bis 16 Uhr ist die Strecke komplett gesperrt.