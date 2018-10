Der Drogeriemark dm testet an zwölf Standorten Abfüllstationen für Bio-Geschirrspülmittel und Bio-Waschmittel. In der Steiermark läuft der Testbetrieb in der Filiale Murpark. Aber bringt das überhaupt etwas?

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An solchen Abfüllstationen kann man sich Bio-Geschirrspülmittel selbst "zapfen" © Schwarz

Eine Milliarde Sackerl verbrauchen Österreicher jährlich. Da ist sicher einiges an Einsparung möglich und jeder kann Plastikmüll vermeiden. Aber ab wann zahlt sich das aus? Der Drogeriemarkt dm hat in der vergangenen Woche an zwölf Standorten in Österreich den Testbetrieb für eine Abfüllstation von Bio-Reinigungsmittel und Bio-Waschmittel gestartet.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.