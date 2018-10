In der Augasse ist ein langjähriges Lärmproblem trotz Mithilfe der Polizei ungelöst. Bei der Stadtteilversammlung diskutierten Anrainer, Politiker und Vertreter der afrikanischen Community.

Unmut in Gösting

Daniela Gmeinbauer (Mitte stehend) und Armin Sippl (rechts) stellten eine politische Lösung in Aussicht © Tengg

Emotional, aufgeladen und parteipolitisch: Bei der Stadtteilversammlung in Gösting am Mittwochabend überschlugen sich im Grazer Zaubertheater die Argumente. Zu Beginn war es ein Schlagabtausch zwischen den Bezirkspolitikern. Und so mahnte ÖVP-Clubobfrau Daniela Gmeinbauer auf sachlicher Ebene und bei den Fakten zu bleiben.