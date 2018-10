Facebook

Weltmädchentag: Murinsel in Pink © Stadt Graz/Foto Fischer

Wer heute auf die Murinsel spaziert, wird sie in einem anderen Licht sehen, denn: Sie erstrahlt den ganzen Tag in Pink, genauso wie das Next Liberty. Aber wieso? "Damit wollen wir in Graz auf den Internationalen Mädchentag, der heute stattfindet", aufmerksam machen", sagt Frauenstadträtin Tina Wirnsberger (Grüne). Pink nicht als klischeehafte Farbe, sondern als "starke, kräftige Farbe".