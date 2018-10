25 Prozent haben in Stattegg das „Don‘t smoke“-Volksbegehren unterschrieben – nirgendwo in der Steiermark war der Anteil höher. Wir atmeten vor Ort Frischluft.

Lokalaugenschein in Stattegg: Monika Mikulics-Geckl, Ewald und Ingrid Sternad, Katharina Reiterer, Andreas Zorn (von links oben nach rechts unten) © Jürgen Fuchs (4)

Rannach und Schöckl in Gehweite, die Gemeinde döst bei herbstlichem Prachtwetter, ab und zu schrill bekleidete Sportler. Wer hier landet, muss sich einfach eine Atempause gönnen. Und einen tiefen Atemzug. Denn das Anti-Raucher-Volksbegehren machte jetzt deutlich: Keine Gemeinde in der Steiermark ist so vehement gegen die Glimmstängel wie die GU-Gemeinde im Nordwesten von Graz.

