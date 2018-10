Großer Rettungseinsatz bei der Hauptbrücke in der Grazer Innenstadt. Mann wurde aus dem Wasser gezogen und ins Spital eingeliefert.

Einsatz in Graz

Einsatz auf der Hauptbrücke © kk

Für Aufsehen sorgte am Nachmittag ein Einsatz von Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei im Bereich der Hauptbrücke in Graz. Nach ersten Informationen hatten Passanten einen Mann in der Mur treiben gesehen. Als die Rettungskräfte eintrafen, war die Person bereits aus dem Wasser gerettet worden - von wem, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Mann wurde von einem Team des Roten Kreuzes versorgt und auf die Notaufnahme des LKH Graz gebracht.