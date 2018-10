Facebook

© Juergen Fuchs

Sie sind wieder da: die Hüte, die am Strand gekauft wurden, die Armbändchen vom Souvenirshop, die geliebten Kleidungsstücke, die Mitbringel,... kurz: alles, was den Reisekoffer füllt. Am Sonntag kam in Graz ein Flug von Heraklion an, der keinen einzigen Koffer der Passagiere an Bord hatte. Die verschollenen Gepäcksstücke sind jetzt allesamt aufgetaucht und können seit Mittwochfrüh nun am Flughafen Graz abgeholt werden.