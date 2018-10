Facebook

Trevor Traina, seine Gattin Alexis (rechts im Hintergrund) und LH Schützenhöfer © steiermark.at/Streibl

US-Botschafter Trevor Dow Traina absolvierte am Mittwoch seinen Antrittsbesuch in der Steiermark. Der Diplomat aus Kalifornien und seine Ehefrau Alexis besuchten Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer in der Grazer Burg. Im Mittelpunkt der Gespräche standen dabei "die guten steirisch-amerikanischen Beziehungen, die insbesondere durch enge wirtschaftliche Kooperationen, aber auch durch die Zusammenarbeit in Kunst und Kultur, geprägt sind." heißt es in einer Aussendung des Landespressedienstes.

Anschließend lud der Landeshauptmann zum Mittagessen in den Weißen Saal der Grazer Burg, dabei nahmen auch Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung teil.

Sightseeing in @GrazStadt bei herrlichem Herbstwetter: Botschafter Trevor #Traina und seine Frau Alexis besuchten heute die Landeshauptstadt der #Steiermark. pic.twitter.com/R7C4Yf65l5 — U.S. Embassy Vienna (@usembvienna) 10. Oktober 2018

Schützenhöfer betonte, die guten Beziehungen zu den USA auch künftig weiter ausbauen zu wollen. „Die USA sind für die Steiermark in vielerlei Hinischt unverzichtbarer Partner und sie spielen gerade auch für unsere Wirtschaft eine überaus bedeutsame Rolle", wird der Landeschef zitiert. Im Vorjahr exportierte die steirische Wirtschaft Waren und Leistungen im Wert von 1,8 Milliarden Euro in die Vereinigten Staaten, das ist ein Zuwachs von rund 30 Prozent zu 2016. Nach Deutschland sind die USA für die Steiermark der zweitwichtigste Exportmarkt.

Trevor Traina bedankte sich bei Hermann Schützenhöfer für die Einladung und hob die vielen Gemeinsamkeiten zwischen der Steiermark und seiner kalifornischen Heimat hervor. Der Botschafter zeigte sich von der Steiermark und der Landeshauptstadt Graz beeindruckt. Sein erster Besuch werde nicht der letzte sein, versprach er.