Nach Bürgermeister Siegfried Nagl von der ÖVP fordert nun auch SPÖ-Chef Michael Ehmann eine Volksabstimmung in Sachen Rauchverbot in Lokalen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

SPÖ-Chef Michael Ehmann © Juergen Fuchs

Bei der Gesundheit hört sich Parteifreundschaft offenbar auf. Der Grazer ÖVP-Chef Siegfried Nagl fordert nach dem Don't Smoke-Volksbegehren offensiv eine Volksabstimmung zu einem Rauchverbot in der Gastronomie. Damit ist er in der ÖVP gar nicht alleine, auch in Graz gibt es jetzt zusätzliche Stimmen, die sich für eine Abstimmung aussprechen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.