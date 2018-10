Facebook

Der Staatsanwaltschaft Graz gelang es, gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Steiermark und der Steuerfahndung Graz einen großangelegten Sozialbetrug im Baugewerbe aufzudecken.

Eine Tätergruppe aus zumindest 15 österreichischen Männern steht im Verdacht von öffentlichen Stellen (wie Finanzamt Graz-Stadt und der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse) im Schatten eines komplexen Firmengeflechtes Neugründungsförderungen betrügerisch herausgelockt zu haben.

Die Methode

Die Täter nutzten einerseits Steuererleichterungen gemäß Neugründungs-Förderungsgesetz aus: mit den selben Dienstnehmern wurden stets neue Unternehmen gegründet und Förderungen (Steuererleichterungen) beansprucht. Die Dienstnehmer haben durchaus auch auf Baustellen gearbeitet, bestätigt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Täter sollen seit 2008 mehr als ein Dutzend Firmen - hauptsächlich in der Baubranche, aber auch Transport und Personalmanagement - gegründet haben.

Darüber hinaus hinterzogen die Täter, die Drahtzieher sollen aus der Steiermark stammen, durch regen Handel mit Scheinrechnungen Steuern und Abgaben in zumindest fünfstelliger Höhe.

Den Käufern der Scheinrechnungen halfen die Täter obendrein beim "Reinwaschen" des so erlangten Schwarzgeldes: Sie gründeten dafür Firmen in Bulgarien und Malta, eröffneten dort Konten und ließen das Geld durch Mittelsmänner wieder nach Österreich fließen.

21 Hausdurchsuchungen

Am Dienstag wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz im südsteirischen Raum, in Wien und in Salzburg bei Mitgliedern der Tätergruppe insgesamt 21 Hausdurchsuchungen durchgeführt; vier der mutmaßlichen Drahtzieher wurden festgenommen, einer davon am Flughafen.

Der Tatvorwurf lautet unter anderem auf gewerbsmäßig schweren Betrug und Abgabenbetrug. Der Schaden der öffentlichen Hand beträgt zumindest eine Million Euro.