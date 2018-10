Facebook

Heute sollen die Räder getauscht und das Wrack aus dem Tunnel geschleppt werden. © FF Übelbach

Die Bergung des am Freitag im Gleinalmtunnel auf der steirischen Pyhrnautobahn (A9) ausgebrannten Schwertransporters hat am Dienstag in der Früh begonnen, wie die Asfinag auf APA-Anfrage mitteilte. Das Fahrzeug mit dem Kranaufbau müsse erst beweglich gemacht und dann in langsamen Tempo über sieben Kilometer zum Nordportal geschleppt werden. Der Tunnel dürfte mindestens einen Monat, vermutlich sogar zwei Monate gesperrt sein. Wir haben die wichtigsten Fragen rund um den Gleinalmtunnel zusammengefasst.