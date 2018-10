Der Tierarzt habe eine Vergiftung festgestellt, schreibt Sabrina Kunasek auf Facebook. Mit dem Posting will sie andere Tierbesitzer warnen.

In Graz-St. Peter

Sabrina und Mario Kunasek beim "Aufsteirern" in Graz © Juergen Fuchs

"Was ich dem Täter wünsche, könnt ihr euch denken ...", schreibt Sabrina Kunasek auf Facebook. Der Grund für die Wut der Ehefrau von FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek ist ein trauriger: Kater "Moses" sei von Unbekannten vergiftet worden und hat nicht überlebt. "Unser kleines Flauschi war einzigartig und hat ein echtes Loch in unserer Familie hinterlassen. Wir werden Moses ewig in Erinnerung behalten 😰 und wollen es gar nicht wahrhaben", schreibt Sabrina Kunasek weiter.