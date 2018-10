Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die drei Studenten sind am Gipfel © Gollner, KK

Am Neusiedler See hat ihre Reise begonnen: Am Sonntag sind Heimo Neumaier (24), Katrin Goriupp (31) und Alina Schreib (24) am Großglockner, wie die Caritas Kärnten mitteilt. Im Rahmen der Caritas-Aktion „Heimo geht“ haben die drei Studenten Geld für Obdachlose gesammelt: Vor etwa einer Woche hatten sie bereits 10.744 Euro. Nachdem sie an der Fachhochschule Joanneum in Graz ihr Sozialarbeitsstudium abgeschlossen hatten, wollten sie etwas Gutes tun