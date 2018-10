Eventtipp"Lange Nacht der Museen": Heute 40 Stationen in Graz erkunden

Ein guter Grund, sich am heutigen Samstag (6. Oktober) noch einmal vom Sofa zu schälen: Die "Lange Nacht der Museen", die heute über die Bühne geht.

Schloss Eggenberg bei Nacht © KK

Es ist wieder soweit: Am heutigen Samstag (6. Oktober) geht die Lange Nacht der Museen wieder über die Bühne. Mehr als 80 Museen und Sammlungen in der Steiermark sind mit dabei, rund 40 Veranstaltungsorte kann man in Graz zwischen 18 bis 1 Uhr ansteuern.

Mit dabei in Graz unter anderem: das Tramway Museum Graz, die Prunkräume in Schloss Eggenberg, das Universalmuseum Joanneum, das Kunsthaus, der kunstGarten oder das GrazMuseum. Fünf Routen lassen sich per Shuttlebus erkunden, dazu kommt eine Route, die sich auch gut zu Fuß machen lässt.

Ausgangspunkt Jakominiplatz

Zentraler Ausgangspunkt und Infostelle ist auch heuer wieder der "Treffpunkt Museum" am Jakominiplatz vor dem Steirerhof. Die Tickets, die für alle teilnehmenden Museen gültig sind, gelten auch als Fahrscheine für die Shuttlebusse, die in Graz zwischen den Museen verkehren.

Alle Infos und Programmpunkte unter langenacht.orf.at

Verschiedene Orte, Graz. 6. Oktober, ab 18 Uhr.