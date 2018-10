Facebook

Die Feuerwehr beim Löscheinsatz © FF St. Michael

Warum der 400-Tonnen-Autokran am Freitag gegen 13.15 im Gleinalmtunnel in Brand geriet, ist derzeit noch unklar. Einen Tag danach liegen nun jedoch erste Details dazu vor, was sich am Freitag im Tunnel abgespielt hat.