Jeden Freitag gibt es Oberaicher Delikatessen auf den Bauernmarkt am Lendplatz: Judith und Martin Ebner bieten eine breite Palette an Köstlichkeiten an.

Judith Ebner mit Essig und ihren speziellen Schwarzen Nüssen. © Georg Tomaschek

"Wir kommen seit fast einem halben Jahr auf den Markt nach Graz. Samstags stehen wir in Bruck an der Mur", erklärt Landwirtin Judith Ebner. Zusammen mit ihrem Ehemann Martin betreut sie das Thalergut in der Obersteiermark: "Alle Zutaten stammen von unserem Betrieb und bleiben unbehandelt, die Produkte werden mit viel Liebe gemacht." Das Angebot ist umfangreich und soll in Zukunft noch erweitert werden: zum Verkauf stehen verschiedenste Marmeladen und Chutneys, Gewürzsalze und Essige, Senf und Sirup.

Eine Spezialität des Standes sind außerdem die Schwarzen Nüsse: "Im Juni nehmen wir Walnüsse ab, wenn sie noch grün sind. Dann wird die Säure ausgelassen und wir kochen sie zusammen mit verschiedensten Zutaten, dabei verfärben sie sich. Ein paar Monate ziehen lassen und fetig!" Die Nüsse passen perfekt zu Wild oder Käse, aber auch zu süßen Speisen wie Apfelstrudel.

Marktpreise Äpfel 2€ je Kilo Chutney 4,50€ je Glas Frischkäse 29,70€ je Kilo Gewürzsalz 3€ je Glas Honig 12,50€ je Kilo Karotten 2€ je Kilo Kernöl 19€ je Liter Kiwi 0,50€ je Stück Kürbiskerne 12€ je Kilo Marmeladen ab 3,50€ je Glas Schwarze Nüsse 7,50€ je Glas Senf 4,50€ je Glas Zwiebel 2€ je Kilo