Einsatzkräfte vor der Tunneleinfahrt © FILMTEAM-AUSTRIA/ROLAND THENY

Großeinsatz im Gleinalmtunnel zwischen St. Michael und Übelbach: Ein Sondertransporter geriet während der Fahrt in Brand. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht, drei Personen erlitten Rauchgasvergiftungen. Die gute Nachricht: Es dürfte keine Schwerverletzten geben, niemand wird mehr vermisst.

Auf einem Sondertransport - ein auf einem Lkw transportierter Kranaufsatz - brach während der Fahrt ein Feuer aus. Der Unfallort liegt etwa einen Kilometer vom Südportal entfernt. Die Hitzeentwicklung war so groß, dass selbst die Feuerwehren zunächst nicht zum Brandherd vordringen konnten. Die Schäden sind enorm, der Gleinalmtunnel wird wohl noch Wochen gesperrt bleiben.

Wir halten sie live über den aktuellen Stand auf dem Laufenden!



15.50 Uhr: Letzte Zahlen vom Roten Kreuz: 53 unverletzte Personen werden in der Kaserne St. Michael betreut, 28 in der Autobahnmeisterei Guggenbach. An beiden Orten ist ein Kriseninterventionsteam im Einsatz. Zwei Personen wurden ins Spital gebracht, eine verletzte Person lehnte eine Behandlung im Krankenhaus ab.

Foto © Markus Leodolter

15:42 Uhr: LH-Stellvertreter und Katastrophenschutz-Referent Michael Schickhofer dankt den eingesetzten Kräften: "Ich danke unseren Feuerwehrleuten, die am Gleinalmtunnel im Einsatz sind und unter widrigsten Bedigungen den Löschangriff vorgenommen haben. Auf unsere steirischen Feuerwehren ist Verlass."

15.30 Uhr: Der Tunnel wird vermutlich noch mehrere Tage, wenn nicht Wochen, gesperrt bleiben. Auf den Umleitungsstrecken ist derzeit mit einer Verzögerung von bis zu 2 Stunden zu rechnen, meldet das Antenne Verkehrsservice. Auch der ÖAMTC berichtete von enormen Verkehrsbehinderungen in Folge des Brandes. "Man kann nur großräumig ausweichen", sagte Harald Lasser vom Club. Auf der S6 und auf der S35 zwischen Bruck/Mur und Frohnleiten ging es nur sehr mühsam weiter, immer wieder blieb der Verkehr komplett stehen. Ein Video zeigt den Stau vor dem Tunnelportal.

Stau vor dem Tunnel

15.20 Uhr: Laut Asfinag ist der Brand mittlerweile gelöscht. Zwei Personen mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Alle anderen schafften es über die Fluchtwege in die alte Röhre, heißt es. Seitens der Landeswarnzentrale ist von drei Verletzten die Rede. Es wird niemand mehr vermisst.

15.15 Uhr: Ein weiteres Video, aufgenommen vor dem Südportal.

Vor dem Portal

15.05 Uhr: Derzeit befinden sich 15 Feuerwehren aus vier Bezirken mit 134 Kräften im Einsatz. Es wurde Alarmstufe 3 ausgelöst. Über den Nordportal des Tunnels konnten 50 Personen gerettet werden, sie wurden in die Kaserne St. Michael gebracht. Am Südportal wurden 70 Personen gerettet, sie werden in der Autobanmeisterei versorgt. Drei Personen werden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung versorgt. Das Rote Kreuz ist mit 17 Rettungsfahrzeugen und 50 Helfern im Einsatz.

Am Nordportal des Tunnels Foto © FF Bruck

14.55 Uhr: Ein erstes Video aus dem Tunnel zeigt das Flammeninferno.

Brand im Tunnel

14.47 Uhr: Von der Feuerwehr heißt es: "Es ist noch nicht bekannt, ob es Verletzte gibt. Ein Großteil der Menschen konnte über die Nebenröhre, die rauchfrei ist, flüchten. Die Nebenröhre und die Zugänge sollen demnächst evakuiert werden.

14:40 Uhr: Es kommt zu großräumigen Umleitungen über die S6, den Knoten Bruck und die S 35. Aus Norden kommend staut es sich bereits bis Traboch zurück. Laut Verkehrsservice von Antenne-Steiermark kommt es auch über die Umleitungsstrecke zu mindestens 45 Minuten Verzögerung.

14.35 Uhr: Ein Zeuge, der hinter dem Sondertransport gefahren ist, sagte im ORF-Radio, dass der Transporter "auf einmal Feuer gefangen hat". Dem Mann gelang es heil aus dem Tunnel zu kommen. Nun ist "alles voller Rauch".

14.20 Uhr: Ein Buslenker filmte den Stau vor dem Tunnel - und macht kein Geheimnis daraus, was er von Fahrern auf der Rettungsgasse hält.

Im Mai brannte im Plabutschtunnel ein Klein-Lkw aus.

Gleinalmtunnel: Von 1978 bis heute Am 12. August 1978 wurde u.a. mit Bundespräsident Rudolf Kirschläger der 32,6 Kilometer lange Abschnitt der Pyhrnautobahn zwischen Graz und St. Michael eröffnet. Dessen Herzstück: Der 8,3 Kilometer lange Gleinalmtunnel. Max Behounek Die Kleine Zeitung berichtete ausführlich - und wies auch auf die Problematik hin, dass es sich um einen einröhrigen Gegenverkehrstunnel handelt. Der 6. August 2001 war der traurigste Tag in der fast 39-jährigen Geschichte des alten Gleinalmtunnels. (c) APA (LAndesfeuerwehrkommando/Oswald) Ein Grazer Autofahrer (damals 40) kam auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen das Auto, in dem eine sechsköpfige holländische Familie saß. (c) AP (C OSWALD) Von der sechsköpfigen holländischen Familie überlebte nur Ymke, die damals 11 Jahre war. Ein Feuerwehrmann hatte bei ihr das Feuer auf der Kleidung mit bloßen Händen gelöscht. (c) AP (REMUS) Der Vater, die Mutter und drei Kinder zwischen 8 und 18 Jahren starben in den Flammen. (c) APA (LAndesfeuerwehrkommando/Oswald) Der Grazer Autofahrer und dessen zwei Töchter konnten schwer verletzt gerettet werden. (c) AP (REMUS) Ymke wurde später von ihrer holländischen Tante adoptiert. (c) AP (C OSWALD) Der traurige Unfall hatte auch zur Folge, dass Tunnel-Sicherheitsmaßnahmen verstärkt wurden. (c) APA (LEopress) Auch die Planung für die zweite Gleinalmtunnel-Röhre schritt in der Folge voran. (c) APA (LEopress) Im Oktober 2013 war dann der Baubeginn für die neue, zweite Röhre (Oströhre) des Gleinalmtunnels. Michaela Egger Die Tunnel-Durchschlagsfeier erfolgte im März 2015 mit dem damaligen Landeshauptmann Franz Voves. (c) GERNOT EDER Tunneldurchschlagsfeier. Eder Am 9. Juli 2015 gab es den nächsten gefährlichen Feuerunfall - gottseidank unmittelbar vor dem Tunnel (Südportal) und nicht im Tunnel. Ein Auto krachte in einen Wohnwagen, der Feuer fing. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. KK Am 4. August 2016 kam es im Tunnel zum nächsten folgenschweren Brand, der mitten in der kritischen Hauptreisezeit eine dreiwöchige Sperre des Tunnels notwendig machte. (c) APA/FEUERWEHR (UNBEKANNT) Ein zu einem Campingmobil umgebauter Bus einer dänischen Familie brannte völlig aus und beschädigte auch die Tunnelanlage schwer. (c) APA/ELMAR GUBISCH (ELMAR GUBISCH) In nur 21 Tagen schaffte es das Tunnelbau-Team unter Anleitung von Herwig Moser, die Beschädigungen auszubessern. Ursprünglich ging man von einer sechswöchigen Tunnelsperre aus. Ulrich Dunst Moser in einem Querschlag zwischen altem und neuem Gleinalmtunnel. (c) GERNOT EDER Am 21. Juli 2017 war es soweit: Die neue Gleinalmtunnelröhre wurde am Vormittag eröffnet. Der Verkehr fließt nun bis Mitte September zweispurig im neuen Tunnel Richtung Norden und einspurig im alten Tunnel gen Süden. (c) FUCHS Juergen Moser zeigt auf die "Ohren des Tunnels" - das akustische Monitoring nimmt ungwöhnliche Geräusche frühzeitig wahr, damit der Tunnel bei Unfällen schnell gesperrt werden kann. (c) Jürgen Fuchs Jetzt glänzt er noch, der neue Tunnel. Ab September, wenn der alte Tunnel saniert wird, fließt der Verkehr im neuen mit Gegenverkehr. (c) Jürgen Fuchs In den Jahren 2018/2019 werden dann auch die Mautstellen in St. Michael und vor dem Bosrucktunnel erneuert. (c) KANIZAJ MARIJA-M. (c) KANIZAJ MARIJA-M. Am Freitag, 21. Juli 2017 war es dann soweit: Die zweite Gleinalmtunnelröhre wurde eröffnet. Im Bild: Asfinag-Vorstand Alois Schedl, Infrastrukturminister Jörg Leichtfried und Verkehrslandesrat Anton Lang vor dem neuen Tunnelportal. (c) oliver wolf Freigabe der zweiten Röhre mit: Asfinag-Geschäftsführer Alexander Walcher, Landesrat Anton Lang, Verkehrsminister Jörg Leichtfried, Tunnelpatin Ingrid Voves, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Vorstand Alois Schedl, Bürgermeister Karl Fadinger aus St. Michael, Asfinag-Geschäftsführer Gernot Brandtner und der Übelbacher Bürgermeister Markus Windisch vor dem neuen Tunnelportal. (c) oliver wolf 1/25

