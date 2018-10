Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wenig Grund zu lachen haben derzeit die Pastaria-Cherfs Herbert Guttmann und seine Frau Inge Kahr © A. Danner

Er lebte in Graz, hat hier studiert und nebenher arbeitete er in der Pastaria in der Zinzendorfgasse als Teigwarenerzeuger. Seit Sommer ist das für den 26-jährigen Bosnier jedoch vorbei. Denn sein Studentenvisum, das ihm bislang als Arbeitserlaubnis in Graz diente, wurde nicht verlängert – also braucht er eine neue Berechtigung. Die er aber nicht bekommt. Und genau das sorgt für einen handfesten Streit zwischen Wirtschaftskammer und Arbeitsmarktservice (AMS) – sowie für den Vorwurf eines rechtswidrigen Verhaltens.