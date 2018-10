Restaurantguide Gourmetführer: Das sind die Auf- und Absteiger in Graz

Facebook

Didi Dorner bleibt laut "A la Carte" mit dem Magnolia Nummer 1 in Graz © Jürgen Fuchs

Frisch gedruckt liegt er vor, der österreichische Gourmetführer A la Carte. Und beim Durchblättern wird deutlich: Die am besten bewerteten Lokale in der Steiermark sind nicht in Graz zu finden, sondern in den Bezirken.