Die Grazer Polizei gab nun die Details zum schweren Verkehrsunfall am Freitagmorgen bekannt.

Schwerer Unfall in Graz

Der Mopedlenker wurde schwer verletzt © Jürgen Fuchs

Nun liegen die Details zu jenem Unfall vor, der sich im Grazer Frühverkehr am Freitag ereinet hatte - und sie klingen dramatisch: Ein 46-jähriger Mopedlenker prallte in der Kärntner Straße gegen Ladegut, welches von einem Lkw in die Fahrbahn ragte. Der 46-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt.