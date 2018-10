Facebook

Fred Ohenhen © Möstl

Der Grazer Fred Ohenhen (51) macht mit seinem Interkulturellen Bildungsprojekt IKU seit Jahren von sich reden. Spätestens seit Mittwoch aber ist er auch international in aller Munde: Er stellte das Projekt bei der UN-Tagung “Sustainable Peace through Reconciliation and Education” ("Nachhaltiger Frieden durch Versöhnung und Bildung") in Wien vor.

