45 Betrugsversuche gab es bereits durch falsche Polizisten in Graz, die Täter ergaunerten rund 70.000 Euro. Opfer sollen nicht zum Schein auf Betrug eingehen, rät Polizei.

Die Betrüger bleiben meist im Dunkeln © Artem - stock.adobe.com

Begonnen hat die aktuelle Welle in Graz unmittelbar nach dem tödlichen Unfall zwischen einem Linienbus und einem GKB-Zug am 18. September. Seitdem haben die Telefonbetrüger insgesamt 45 mal versucht, älteren Menschen das Geld herauszulocken. Dreimal waren die Täter, die sich dabei jeweils als Kriminalbeamte ausgaben, auch erfolgreich – zuletzt am Dienstag.

