Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Laura Lammer in Aktion © Moritz Liebhaber

Im Klettern gibt es im Prinzip nur eine Richtung, die gilt: nach oben. So gesehen ist Laura Lammer prädestiniert für diesen Sport, denn allein heuer ging es für sie bereits steil nach oben. Ein Höhepunkt jagt den anderen. Nehmen wir nur die jüngsten Wochen: Von der Jugend-EM in Brüssel (samt undankbarem 4. Platz) ging es zur letztlich so beeindruckenden Heim-Weltmeisterschaft der allgemeinen Klasse in Innsbruck (samt 19. Platz im Speed-Klettern und neuem österreichischen Rekord in der Disziplin „Speed“).

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.