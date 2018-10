Gemeinsam mit den Linzer Linien baut die Holding Graz das E-Carsharing-Modell "tim" auch in Linz auf. Kunden können dann in beiden Städten mobil sein.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Holding Graz

tim goes Linz. Das in Graz entwickelte Carsharing-Modell "täglich. intelligent. mobil" - kurz: tim - wird dank Förderung des Verkehrs- und Technologieministeriums auch in Linz aufgebaut. Die Holding Graz und die Linz AG agieren dabei als Projektpartner. Der Clou: Als Kunde kann man dann in beiden Städten mobil sein.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.