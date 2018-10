Augenzeugen berichteten von vermummten Polizisten in Graz-Jakomini und von "einem Militärhubschrauber" über dem LKH. Was dahinter steckt.

Großeinsatz der Polizei in Graz © Jürgen Fuchs

Gleich zwei spektakuläre Einsätze sorgten - unabhängig voneinander - am Mittwochvormittag für Aufsehen in Graz. Die wichtigste Nachricht vorweg: Der Polizeinsatz in Graz-Jakomini ist offenbar beendet.