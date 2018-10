Die 16-Jährige aus dem Burgenland sei "schon x-fach mit dem Lader gefahren", heißt es im Umfeld der Schule nach dem tödlichen Zwischenfall in Graz-Wetzelsdorf.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Fachschule Grotttenhof © A. Danner

An der Landwirtschaftsschule Grottenhof in Graz kam es am Dienstag zu einem tragischen Unfall mit einem Hoftrac - einem Hoflader: eine 16-jährige Schülerin tödlich verletzt.