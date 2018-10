Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich Montagmittag auf einer Baustelle in der Köflacher Gasse in Graz ereignet.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Bei Sanierungsarbeiten an einem Haus in der Köflacher Gasse ist Montagmittag ein schwerer Arbeitsunfall passiert: Ein 22-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Voitsberg stürzte mit einem Baugerüst um und wurde schwer verletzt. Der Mann war gegen 13 Uhr gemeinsam mit einem 56-jährigen Slowenen mit den Arbeiten am Haus beschäftigt. Er stand auf einem mobilen Baugerüst in etwa sieben Metern Höhe, während der 56-Jährige das Baugerüst an eine andere Stelle verschieben wollte.