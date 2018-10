Facebook

Supernova-Chef Frank Albert soll laut Zeitungsberichten am Kauf von Einkaufszentren in Slowenien interessiert sein © Jürgen Fuchs

Der Grazer Immobilienentwickler Supernova soll in Slowenien laut der Tageszeitung "Dnevnik" die Shoppingzentren der Handelskette Mercator übernehmen. Die Verhandlungen über den Deal stehen dem Bericht zufolge in der Schlussphase, der Verkaufsvertrag könnte bereits in den nächsten Tagen unterzeichnet werden, hieß es. Der Wert des Geschäfts wird auf 200 Millionen Euro geschätzt.

"Dnevnik" bezieht sich in dem Bericht auf informelle Informationen. Im Zusammenhang mit der Übernahme hieß es von Mercator gegenüber der Zeitung, dass man Geschäfte, die in der Verhandlungsphase stehen, nicht kommentiere.

Allerdings hat die österreichische Supernova Invest GmbH in vergangenen Tagen in Slowenien eine neue Firma namens "Supernova MC Lju" gegründet. Angenommen wird, dass diese die Übernahme durchführen soll, so "Dnevnik". Supernova-Chef Frank Albert bestätigt gegenüber der Kleinen Zeitung, dass Verkaufsverhandlungen im Laufen seien. Über Details darf er allerdings nicht sprechen.

Acht Einkaufszentren sollen verkauft werden

Welche Shoppingzentren übernommen werden, konnte die Zeitung nicht in Erfahrung bringen. Einem früheren Bericht zufolge sollen acht Einkaufszentren in Slowenien verkauft werden, darunter auch das größte in der Hauptstadt Ljubljana mit 30.000 Quadratmetern Fläche. Die Zentren sollen verkauft und zurückvermietet werden. Ursprünglich war der Verkauf von 17 Shoppingzentren in Slowenien, Kroatien und Bosnien geplant, nun sollen aber nur jene in Slowenien übernommen werden, so "Dnevnik".

Supernova Das Grazer Immobilienunternehmen Supernova ist auf die Entwicklung und das Management von Gewerbeimmobilien spezialisiert. Bereits im Jahr 2007 startete die Expansion in Südosteuropa. So ist Supernova als Betreiber von Einkaufszentren und Fachmarktzentren in Slowenien und Kroatien eine bekannte Marke. In Österreich hat Supernova im Zuge der Pleite des Baumarktkonzerns Baumax einen Großteil der Immobilien übernommen und vermietet diese an die Kette Obi weiter. In Graz betreibt Supernova beispielsweise das Fachmarktzentrum am Arlandgrund, das Center Ost und das Einkaufszentrum im LKH.

Die größte Handelskette in Slowenien, die dem angeschlagenen kroatischen Konzern Agrokor gehört, verkauft derzeit ihre Shoppingzentren und nicht betriebsnotwendige Immobilien, um ihre Schulden abzubauen. Mercator hat sich vorgenommen, die Schulden bis 2021 um rund 320 Millionen Euro zu senken. Die Nettofinanzschulden der Handelsgruppe belaufen sich derzeit auf 771,1 Millionen Euro.

In Slowenien betreibt Supernova rund ein Dutzend Einkaufszentren. Das größte davon ist das 2008 eröffnete Einkaufszentrum Ljubljana-Rudnik, dessen Investitionsvolumen rund 55 Millionen Euro betragen hat. In Österreich hat Supernova 2015 die meisten Märkte der einstigen Heimwerkerkette bauMax gekauft und an Obi weitervermietet.