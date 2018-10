Facebook

Sujetbild © (c) Jürgen Fuchs

Montagnachmittag fuhr eine 63 Jahre alte Frau aus Kumberg mit dem PKW ihres Mannes auf der A 9, der Pyhrnautobahn, in Richtung Linz. Auf Höhe Übelbach (Bezirk Graz Umgebung) hielt sie das Fahrzeug aufgrund einer Reifenpanne am Pannenstreifen an. Die Frau telefonierte mit der Notrufzentrale des ARBÖ. Das linke Heck des Fahrzeuges ragte dabei teilweise auf den ersten Fahrstreifen.