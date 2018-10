Zwei Unternehmen, zwei Ideen: Welche Gründer der "Accelerator" 360 Lab und "Company Builder" Up to Eleven nun suchen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eröffnen im Oktober das „360 Lab“: Martin Trink, Felix Uitz, Dominik Renner und Christian Vancea © 360LAB/SCHROTTER

Frischer Wind weht in der steirischen Start-up-Szene. Mit dem „360 Lab Accelerator“ soll noch im Oktober ein neuer Wachstumsbeschleuniger seine Tore in der Grazer Engelgasse aufmachen. Der „Accelerator“ lockt Start-ups mit „100.000 Euro Wachstumskapital“ und einem einjährigen Programm in „Graz und San Francisco“. Außerdem wird die Unterstützung von „namhaften Mentoren und Investoren“ angekündigt – auf Nachfrage hält man sich bezüglich der Namen aber noch bedeckt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.