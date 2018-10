Von 1. bis 7. Oktober erstrahlt der Grazer Uhrturm in der Nacht in Pink. Der Grund: der Oktober ist "Brustkrebs-Monat".

Der Grazer Uhrturm einmal ganz in Pink © Stadt Graz/Fischer

Was haben das Empire-State-Building in New York, die Oper in Sydney, die Niagarafälle und der Grazer Uhrturm gemein? Sie alle erstrahlen ab heute, Montag, 1. Oktober, die Nacht über ganz in Pink.