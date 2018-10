Facebook

Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt © Christian Penz

Julia R. sitzt der Schock noch in den Gliedern. Sie war mit ihrer Familie im McDonald's bei der Grazer Messe - mit dabei die eigenen Kinder, zwei und fünf, und ein Neffe, zwei Jahre alt. Ein Teil der Familie war gerade im Kinderbereich, als es passierte: Offenbar wollte ein Gast die Tür in diesen Bereich öffnen - versuchte sie aufzudrücken, ohne zu bemerken, dass es sich um eine Schiebetür handelt. So die Schilderung.