Die grüne Zone © KLZ/Scheriau

Es ist so weit: Wie bereits angekündigt, treten ab dem morgigen Montag einige Änderungen bei den Grazer Kurzparkzonen in Kraft. Zum Teil werden als Folge einer Evaluierung einzelne Straßenzüge neu ins „Bezahlsystem“ aufgenommen, zum Teil werden ganze Bereiche in eine flächendeckende Parkzone verwandelt.

