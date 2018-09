Wer seine Schmerzgrenze austesten will, kann morgen auf der ersten Grazer Jungfamilienmesse den Wehensimulator probieren. Das und mehr erwartet die Besucher.

Auch ein Schwangerschaftsanzug wartet auf der Jungfamilienmesse am Samstag © SP/Ranger

Würden Sie 100 Prozent schaffen? Diese Frage stellt sich am 29. September bei der ersten Jungfamilienmesse in Graz. Denn in der Arbeiterkammer wartet von 10 bis 18 Uhr unter anderem ein Wehensimulator auf die Besucher. Diesen kann man von 10 bis 100 Prozent der Wehen-Schmerzgrenze einstellen.