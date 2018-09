In Graz soll 2019 ein Lokal eröffnet werden, in dem aus gespendeten Speisen von Caterings und Supermärkten günstige Mittagsmenüs gezaubert werden. Im Lokal arbeiten werden Menschen, die sich schwer am ersten Arbeitsmarkt tun.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das "Simsalabim"-Projektteam: Nora Tödtling-Musenbichler von den VinziWerken und Martina Schröck von FAB © Vinziwerke

Am Anfang stand eine unglaubliche Zahl: Zwischen 3000 und 4000 Portionen Essen bleiben jährlich bei Veranstaltungen des Landes Steiermark übrig. Auch der beste Caterer kann den Appetit von Festgästen nur grob kalkulieren, was übrig bleibt, wandert in der Regel in den Müll. Eine Verschwendung, mit der man sich beim Land nicht abfinden wollte.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.