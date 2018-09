Facebook

Wiederholt setzt die Feuerwehr auch bei Tieren Beatmungsmasken ein © BF Graz (2)

Brandalarm in Graz-Gries: Als die Grazer Berufsfeuerwehr eintrifft, qualmt schon Rauch aus einer Wohnung. Der Einsatztrupp stößt in die Wohnung vor - und entdeckt einen Hund. Diesen habe man "aus der stark verrauchten Wohnung gerettet und in weiterer Folge noch mit einer Sauerstoffmaske versorgt", wird letztlich vermeldet.

