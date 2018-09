Zukünftige Merkur-Zentrale: Haubenkoch mischt mit

Halbzeit bei den Bauarbeiten am neuen Merkur-"Campus" in Graz. Erste Details zum Restaurant und zum Fitnessbereich, die beide nicht nur Mitarbeitern des Unternehmens offenstehen werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blick auf die Baustelle © Ballguide/Gregor Hiebl

Alle zwei Wochen kommt ein Stockwerk dazu“, fasst Wolfgang Halsegger, Leiter der Immobilienabteilung der Merkur Versicherung, in konkrete Zahlen, was Passanten in der Grazer Conrad-von-Hötzendorf-Straße derzeit beobachten. Neben dem Styria Media Center wächst die neue Zentrale der Versicherung rasant in die Höhe. Bis Herbst 2019 soll der 30-Millionen-Euro-Bau fertiggestellt werden.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.