Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) und Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FPÖ) präsentieren sich in gemeinsamen digitalen Licht © Ballguide/Stefan Pajman

#zukunftgraz - so heißt die neue Homepage, die seit Mittwochabend am Start ist. Dahinter stehen: Die Grazer ÖVP und FPÖ. Die Seite ist violett hinterlegt, Stichwörter wie "Zukunft Graz" und "Team Agenda 22" finden sich darauf. Die ÖVP/FP-Regierung präsentiert sich dort in einem neuen, digitalen Licht. Von Grüne und KPÖ fehlt jede Spur.