Das brennende Auto nach dem Tunnelportal © KK

Der Gleinalmtunnel auf der Pyhrnautobahn (A9) war am frühen Mittwochnachmittag in Fahrtrichtung Graz für mehr als eine Stunde gesperrt. Grund war ein brennendes Auto rund zwei Kilometer nach dem südlichen Tunnelportal. Der Verkehr in Fahrtrichtung Süden wurde kurz nach Mittag über den Knoten Bruck und die Brucker Schnellstraße umgeleitet.