Verteidigungsminister Mario Kunasek hat fünf Amtskollegen aus den Westbalkanstaaten zu Gesprächen in seine Heimatstadt eingeladen.

Empfang der Gäste im Grazer Landhaushof © ballguide/Großschädl

Der informelle Gipfel der EU-Verteidigungsminister fand zwar bereits im August in Wien statt, heute lädt der österreichische Minister Mario Kunasek (FPÖ) fünf weitere seiner Amtskollegen in seine Heimatstadt ein. In Graz treffen sich die Verteidigungsminister aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Montenegro und Serbien.