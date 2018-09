In der Grazer Heilandskirche wurde Sonntagnachmittag Wolfgang Rehner, der neue Superintendent der Evangelischen Kirche Steiermark, von Bischof Michael Bünker in sein Amt eingeführt.

© Samec

Der neue Superintendent der Evangelischen Kirche A.B. in der Steiermark, Wolfgang Rehner, ist am Sonntagnachmittag in der Grazer Heilandskirche von Bischof Michael Bünker in sein Amt eingeführt worden. Er folgt auf Hermann Miklas, der nach 19 Jahren als steirischer Superintendent in den Ruhestand getreten ist. Unter den zahlreichen Festgästen beim Gottesdienst in der Grazer Heilandskirche befanden sich unter anderem der römisch-katholische Bischof der Diözese Graz-Seckau, Wilhelm Krautwaschl, der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, die steirische Landtagspräsidentin Bettina Vollath sowie weitere Vertreter aus dem ökumenischen und interreligiösen Dialog.