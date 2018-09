Facebook

Die Grazer Straßenbahnen werden langsam zu alt: Die mehr als 30 Jahren alten der 600er-Serie (links im Bild) sind genauso im Dauereinsatz wie die neuen Variobahnen © Jürgen Fuchs

Man kann es positiv sehen: In der Wartung macht man den Graz Linien so schnell nichts vor. Offenbar sind da die Mechaniker wahre Meister. Müssen sie auch sein, denn die Grazer Straßenbahnen kommen langsam aber sicher in die Jahre. Von Überalterung des Fuhrparks will zwar noch niemand laut sprechen, dennoch sind die ältesten Fahrzeuge, die täglich durch die Stadt fahren, 40 Jahre alt.

