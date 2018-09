Facebook

Mann sitzt nun im Polizeianhaltezentrum © KLZ/Kanizaj

Zu einem gefährlichen Zwischenfall kam es am Samstagabend in einem Lokal in der Grazer Kapellenstraße (Bezirk Gries): Ein alkoholisierter Gast bedrohte eine Lokalbesucherin mit einer Reizgaspistole und gab anschließend auch einen Schuss ab.