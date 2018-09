Parks-Gründer Rötzer stellt sein Stammlokal in der Griesgasse um - und will weiter expandieren.

Robert Rötzer übergibt den Schlüssen im Parks in der Griesgasse an Nino Berger © Juergen Fuchs

Die Parks-Lokale zählen zu den Fixgrößen in der Grazer Bio-Fair-Trade-Szene. Sowohl in der Gries- als auch in der Zinzendorfgasse wird den Hungrigen seit Jahren vegetarische und vegane Speisen serviert. Jetzt krempeln Martina und Robert Rötzer ihre Lokale um - im Hintergrund zumindest.

