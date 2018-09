Mehrere der Buspassagiere, die bei der Kollision mit einem Zug am Dienstag in Graz schwer verletzt wurden, sind nach wie vor nicht über den Berg. Bei dreien von ihnen hat sich der Zustand stabilisiert.

Der Unfall am Dienstag forderte mit der Busfahrerin ein Todesopfer © APA/ERWIN SCHERIAU

Jene vier Schwerverletzten, die nach der Kollision eines Linienbusses mit einem Zug am Dienstag in Graz ins LKH-Klinikum gebracht wurden, schweben immer noch in Lebensgefahr. Die Patienten sind nach Auskunft der Ärzte intubiert und intensivpflichtig. „An dieser Prognose wird sich auch in den nächsten Tagen nichts ändern“, hieß es gestern aus dem Spital. Einer der Passagiere hatte eine schwere Kopfverletzung erlitten und musste auf der Neurochirurgie behandelt werden.

