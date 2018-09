Facebook

Die Polizei stellte kiloweise Drogen samt Bargeld sicher © Polizei

22 mutmaßliche Drogendealer sitzen derzeit in der Justizanstalt Graz-Jakomini ein. Sie wurden nach umfangreichen Ermittlungen von Polizisten des Stadtpolizeikommandos Graz (Suchtmittelgruppe des Kriminalreferats) festgenommen. Es handelt sich um 21 nigerianische Staatsbürger und eine Österreicherin.

Monatelang hatten die Polizisten des Kriminalreferats gegen die international agierende Dealergruppe ermittelt. Jetzt konnten mit den festgenommenen Verdächtigen auch 50 Kilogramm Marihuana, zehn Gramm Kokain und mehrere Tausend Euro Bargeld sichergestellt werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um 21 Nigerianer im Alter zwischen 20 und 45 Jahren und eine 26-jährige österreichische Staatsbürgerin. Einige der Verdächtigen sollen in Italien als Lieferanten und Kuriere tätig gewesen sein, andere agierten in Graz als Verteiler, zehn davon als sogenannte "Streetrunner", die das Marihuana im Stadtgebiet an die Endabnehmer verkauften. Insgesamt konnte die Polizei 80 dieser Drogenabnehmer ausforschen. Sie werden nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

Der Tätergruppe konnte der Import von insgesamt 180 Kilogramm Marihuana nachgewiesen werden. Der Straßenverkaufswert beläuft sich auf rund 1,8 Millionen Euro. Bei den fünf Kurieren, die die Drogen von Italien nach Graz transportierten, konnte die Polizei jeweils fünf bis 20 Kilogramm Marihuana sicherstellen. Einer der Verdächtigen hatte fünf Kilo des Rauschgifts bereits größtenteils verkaufsfertig in 25-Gramm-Pakete abgepackt und einen Bargeldbetrag von rund 3000 Euro bei sich.

Bei den Einvernahmen zeigten sich die Tatverdächtigen großteils geständig.

