Die Feuerwehren konnten den Brand löschen © MAK - Fotolia

Zum Brand eines Rohbaus mussten die Feuerwehren Raaba, Grambach und Laßnitzhöhe am Donnerstagnachmittag in Grambach (Bezirk Graz-Umgebung) ausrücken. Der Brand war im Zwischenraum der Schalung und des Dachstuhls ausgebrochen, nachdem am Bau Flämmarbeiten durchgeführt worden waren. Die 28 im Einsatz stehenden Feuerwehrleute, die mit sechs Fahrzeugen angerückt waren, konnten das Feuer am frühen Abend löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, am Gebäude entstand allerdings beträchtlicher Schaden.